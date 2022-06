Nach dem Drama unter Wasser – Wie gefährlich ist Synchronschwimmen? Lange Tauchphasen, keine Brille, gnadenloses Regelbuch: Das Wasserballett gilt als eine der härtesten Sportarten der Welt. Eine kleine Schwäche kann sich fatal auswirken. David Wiederkehr

Bis 45 Sekunden unter Wasser – dann droht die Gefahr. Das chinesische Duett Liuyi Wang und Qianyi Wang an der Schwimm-WM in Budapest. Foto: Tom Pennington (Getty Images)

Der Vorfall war dramatisch genug – hätte aber noch viel schlimmer enden können. Wäre die amerikanische Schwimmtrainerin Andrea Fuentes an der WM in Budapest nicht reflexartig ins Wasser gesprungen, um ihre bewusstlose Athletin Anita Alvarez aus dem Wasser zu ziehen, es hätte zu spät sein können. Die 25-jährige Synchronschwimmerin hatte während ihrer Solokür am Mittwoch einen Schwächeanfall erlitten und war auf den Beckenboden gesunken.