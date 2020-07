Covid-19-Ausbruch in Graubünden – Wie gefährlich sind Jugendlager im Corona-Sommer? Graubünden vermeldet mindestens sieben Covid-19-Fälle, welche auf ein Musiklager für Kinder zurückgehen. Können Eltern ihre Kinder noch mit gutem Gewissen in solche Lager schicken? Das müssen Sie wissen. Gregor Poletti

Jungwacht Blauring, Pfadi und Cevi führen ihre Sommerlager trotz dem Vorfall in Graubünden durch. Man beobachte die Situation aber genau . Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mindestens 7 Infizierte, 14 Personen in Isolation, 196 in Quarantäne, zwei in Spitalpflege: So lautet die Bilanz nach einem Ferienlager der christlichen Jugendorganisation Adonia im bündnerischen Parpan. Betroffen sind sowohl Kinder als auch Erwachsene.

«Wir gehen noch von weiteren Ansteckungen mit dem Virus aus, derzeit werden 10 konkrete Verdachtsfälle abgeklärt», sagt Rudolf Leuthold, Leiter des Bündner Gesundheitsamtes. Das Musiklager für Jugendliche im Alter zwischen 9 und 13 Jahren fand bereits letzte Woche statt. Zweimal führten die Kinder vor Publikum das einstudierte Musical «De David wird König» auf.

Wie konnte sich das Virus im Lager ausbreiten – zumal Kinder nicht als Treiber der Pandemie gelten? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Gab es für das Lager überhaupt ein Schutzkonzept?

Ja. Das Schutzkonzept orientiert sich nach Angaben der Verantwortlichen an den Empfehlungen des Bundesamtes für Sport (Baspo). Die Teilnehmer und die Mitarbeitenden seien darüber informiert worden. Auch für die Konzerte gab es Vorgaben, so wurde der Kontakt zwischen den Jugendlichen und den Konzertbesuchern auf «ein Minimum» reduziert. Zudem mussten alle Besucher Kontaktdaten angeben. Dies hat das jetzt erfolgte Contact-Tracing erst ermöglicht. Das Konzept ist nach Einschätzung von Leuthold denn auch in Ordnung.

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Jugendlager anzustecken?

Wenig überrascht von diesem Corona-Ausbruch zeigt sich Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt und Chef aller Kantonsärzte: «Die Kinder sind in einem Lager 24 Stunden in engem Kontakt, und da kann es schon mal zu Ansteckungen kommen.» Dies etwa im Gegensatz zu Kitas und Primarschulen, wo man seit der Wiedereröffnung keine schweren Cluster gesehen habe.

Sind Kinder und Jugendliche doch ansteckender als bisher angenommen?

Die Wissenschaft geht nach wie vor davon aus, dass Kinder schlechte Ausbreiter des Coronavirus sind. Das trifft insbesondere auf solche unter 10 Jahren zu. So sei es ja auch nach der Wiedereröffnung der Primarschulen kaum zu neuen Ansteckungsherden gekommen, betont Christoph Berger, Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich: «Etwas weniger eindeutig ist die Wissenslage bei den 10- bis 19-Jährigen. Aber für beide trifft zu, dass sie oft gar keine Symptome zeigen. Und wenn sie erkranken, ist der Verlauf meist sehr mild.»

Seit Ausbruch der Corona-Krise in der Schweiz sind laut Berger 250 Kinder unter 10 Jahren positiv getestet worden, bei den 10- bis 19-Jährigen sind es 1100. Insgesamt sind in der Schweiz fast 34’000 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. «Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich Kinder und Jugendliche seit dem Ausbruch der Corona-Krise vermehrt anstecken würden – dies im Gegensatz zu den 20- bis 40-Jährigen, welche aktuell stark betroffen sind», erläutert Berger.

Hat das Singen im Musiklager die Ausbreitung des Virus gefördert?

«Singen beinhaltet ein grösseres Risiko als Sprechen, weil mehr Aerosole mit möglicher Virenlast verbreitet werden», sagt Berger vom Universitäts-Kinderspital Zürich. Auch Leuthold ist der Überzeugung, dass Chorproben und Aufführungen einen Einfluss auf die Ausbreitung haben können. Im konkreten Fall könne dies aber noch nicht abschliessend beurteilt werden.

Müssen Jugendlager jetzt abgesagt werden?

Sowohl Berger wie Hauri sehen derzeit keinen Grund, solche Jugendlager generell zu verbieten. Aber die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen müssten ernst genommen und umgesetzt werden. Auch in Graubünden will man nichts wissen von Verboten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich einfach im Klaren darüber sein, dass die Ansteckungsgefahr in einem Jugendlager erhöht ist, betont Leuthold.

Drei grosse Veranstalter von Sommerlagern in der Schweiz – Jungwacht Blauring, Pfadi und Cevi – kommentieren diesen Fall in Graubünden gegenüber SRF alle sehr ähnlich: Er habe keine Konsequenzen für die eigenen Lager. Man beobachte die Situation genau, sehe aber im Moment keinen Grund für Anpassungen. Und viele Lager seien bereits vorbei, ohne dass es Probleme gegeben hätte.

«Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt dauernd solche Ausbrüche in Jugendlagern sehen werden», so Berger. Aber das Risiko, sich anzustecken, sei sicher grösser, als wenn Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern die Ferien verbringen.