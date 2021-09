Vorkämpferin im Interview – «Werden sie beim Fussballspielen erwischt, könnten sie erschossen werden» Monika Staab kennt die Verhältnisse wie Afghanistan, sie hat Frauen auch schon in Pakistan oder Nordkorea trainiert. Nun soll sie in Saudiarabien ein Nationalteam aufbauen. Anna Dreher

«Ich will Frauen Fussball beibringen, Trainerinnen ausbilden und so ihre gesellschaftliche Stellung verbessern»: Monika Staab sieht sich als Entwicklungshelferin. Foto: Sören Stache (Keystone)

Bevor ihre nächste grosse Aufgabe anstand, hatte Monika Staab viel Zeit in Deutschland verbracht, was ungewohnt gewesen war für die 62-Jährige. Vor dem Ausbruch des Coronavirus war Staab permanent unterwegs gewesen, nach eigenen Angaben in bereits mehr als 80 Ländern. Für den Fussballweltverband Fifa, die europäische Dachorganisation Uefa, für den Deutschen Fussball-Bund, den Deutschen Olympischen Sportbund, das Auswärtige Amt oder auch für NGOs hat sie Projekte geleitet. Mit ihrer Hilfe soll der Frauenfussball weltweit aufgebaut und gefördert werden.