Erste Impfung am 4. Januar

Offizieller Impfbeginn war am 4. Januar. Um 11.20 Uhr erhielt Frau Stüssi aus Wetzikon als erste Zürcherin die begehrte Injektion in den linken Oberarm. Kurz darauf wurde ihr Ehemann im Referenz-Impfzentrum beim Institut für Reisemedizin am Hirschengraben in Zürich gepikst. Es ist imstande, knapp 600 Personen am Tag zu impfen.

Historischer Akt: Frau Stüssi erhält die erste Impfung im Kanton Zürich. Samuel Schalch

Auch Prominente liessen sich impfen, um die Bevölkerung zu ermutigen, es ihnen gleich zu tun. Unternehmerin Esther Michel, Kabarettist Franz Hohler, Schauspieler Walter Andreas Müller und Alt Ständerat Hans Hofmann erhielten die Injektion.

Walter Andreas Müller macht beim Impfen grosse Augen. Ennio Leanza/Keystone

Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Zürcher Universitätsspital am 5. Januar mit dem Impfen der betagten Hochrisikopatientinnen und -patienten beginnt, welche bei ihm in Behandlung sind. Sie Personen, die infrage kommen, werden vom Spital angefragt.

Der nächste öffentliche Anmeldetermin wurde auf den 18. Januar festgelegt. Dann sollte wieder mehr Impfstoff vorhanden sein. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli versprach ein verbessertes Anmeldeprozedere.