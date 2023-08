Desinformation im Internet – Wie Google russische Propaganda unterstützt Im Kampf gegen Desinformation sperrt die Suchmaschine russische Staatsmedien weitgehend aus. Trotzdem schafft es die Propaganda weiterhin ganz nach oben in den Suchergebnissen. Natalie Sablowski , Marie-Louise Timcke

Der Weg ist ein anderer als vor dem Krieg – doch die russische Staatspropaganda kommt weiterhin bei Google News an. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP Photo)

Viele Menschen geben Stichwörter in Googles berühmten Suchschlitz ein, wenn sie Neuigkeiten suchen. Auch in Russland stossen Nutzer so auf Ergebnisse von Medien, zusammengefasst bei Google News. Nach dem russischen Einfall in die Ukraine sperrte das Unternehmen Staatsmedien weitgehend aus, um aktiv die Auffindbarkeit von Kreml-Propaganda und Desinformation zu verringern.