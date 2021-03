Öffnung der Restaurants – Wie gross ist das Risiko, sich im Restaurant anzustecken? Gibt der Bundesrat dem Druck aus der Politik nach, könnten Restaurants bald wieder öffnen. Welches Risiko geht man mit einem Besuch ein? Janine Hosp

Hält man sich in geschlossenen Räumen unmaskiert auf, steigt das Risiko, sich anzustecken. Foto: Keystone

Der Druck auf den Bundesrat ist hoch, bald die Restaurantterrassen, aber auch die Restaurants selber rasch wieder zu öffnen. Am Freitag berät er an seiner Sitzung das weitere Vorgehen. Die Frage ist aber: Welches Risiko geht jemand ein, der ein Restaurant besucht?

Eine aktuelle Studie zu diesem Thema stammt von der Technischen Universität in Berlin, die am 10. Februar aktualisiert wurde. Die Forscherinnen und Forscher wollten wissen: In welchen geschlossenen Räumen können sich besonders viele Personen infizieren? Um diese Frage zu beantworten, ermittelten sie, wie hoch jeweils die Dosen von belasteten Aerosolpartikeln sind, die die Anwesenden einatmen.