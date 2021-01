Was sonst noch helfen kann Infos einblenden

Neben pflanzlichen Mitteln gibt es noch andere Rezepte gegen eine Winterdepression:

Bewegen Sie sich: Am besten an der frischen Luft. Ein täglicher Spaziergang von 30 Minuten genügt schon. Vernachlässigen Sie trotz Corona auch Ihre sportlichen Aktivitäten nicht. Die dabei ausgeschütteten Glückshormone sind der Lohn dafür, dass Sie den inneren Schweinehund überwunden haben.

Suchen Sie das Licht: Das Tageslicht, auch bei bedecktem Himmel, ist der wichtigste Taktgeber der inneren Uhr – und damit auch entscheidend für unser psychisches Wohlbefinden. Wenn aber die Verstimmung hartnäckig anhält oder andere Gründe den täglichen Spaziergang bei Tageslicht verhindern, kann auch eine Licht-Therapie helfen. Diese sollte bei einem Facharzt oder in einem spezialisierten Psychiatriezentrum durchgeführt werden (die Kosten übernimmt die Krankenkasse). Zwar bietet der Handel entsprechende Lichtlampen an, eine Therapie auf eigene Faust ist jedoch nicht empfehlenswert.

Essen Sie sich glücklich: Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide, Käse, Fisch, dunkle Schokolade haben eines gemeinsam: Sie enthalten besonders viel Tryptophan. Diese Aminosäure aktiviert im Gehirn die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin.

Schlafen Sie nicht zu viel: In der dunklen Jahreszeit verbringen wir oft mehr Zeit im Bett als im Sommer. Das führt aber einerseits zu vermehrtem Wachliegen, andrerseits ist der Zuwachs an Schlaf durch Flach- und Traumschlaf gekennzeichnet, den wir vor allem gegen Morgen erleben. Und dieser Schlaf, so weiss die Forschung heute, ist nicht so erholsam wie der Tiefschlaf in der ersten Nachthälfte. Also besser morgens früh raus aus den Federn!

Quellen: Martin Weber, ärztlicher Leiter der Suchtfachklinik Selhofen, Burgdorf; Katharina Albertin, Sportpsychologin und Psychotherapeutin, Wädenswil.