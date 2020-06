Nach Corona-Lockdown – Wie hat sich die KZU Bülach auf den Präsenzunterricht vorbereitet? Am Montag, 8. Juni, beginnt in den Berufs- und Mittelschulen wieder der Unterricht an den Schulen – vorerst jedoch nur in Halbklassen. Astrit Abazi

Am Montag wird sich die Kantonsschule Zürcher Unterland wieder mit Schülerinnen und Schülern füllen – wenn auch nur zur Hälfte. Archivbild: Beat Marti

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Mittelschulen eine der wenigen Institutionen sind, die den Umstieg auf den Pandemie-Modus mit Erfolg vollziehen konnten: Investitionen in die Infrastruktur, Anpassungen an den Unterricht und die Selbstverantwortung, welche die Schülerinnen und Schüler an den Tag gelegt haben, führten zu vielen kleineren Erfolgen. Am Montag, 8. Juni, müssen aber auch die Gymnasien und Berufsschulen langsam wieder zurück auf den Präsenzunterricht umschalten.