Willkommen in Schilda – Wie heisst diese Strasse? Wenn man einer Beschilderung in Wallisellen glauben will, hat eine Strasse gleich drei Namen. Alexander Lanner

Hofackerstrasse? Oder Winkelstrasse? Oder eben doch Krummgasse? Auf welcher Strasse befindet man sich hier? Foto: all

Wer in Wallisellen beim mittlerweile geschlossenen Restaurant Schmiedstube von der Alten Winterthurerstrasse in die Quartierstrasse einbiegt, weiss auch nach dem sorgfältigstem Studium des Namensschildes nicht genau, welche Strasse denn nun genau befahren wird. Denn gleich drei Strassenschilder prangen dort am Metallpfosten: «Hofackerstrasse», «Winkelstrasse» und «Krummgasse».