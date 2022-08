Massnahmen zum Stromsparen – Wie ich den Stromverbrauch halbiert habe, ohne zu leiden Wer die einfachsten Empfehlungen noch nicht umgesetzt habe, könne damit eine Menge rausholen, sagt unser Autor. Und kramt zum Beweis seine alten Stromabrechnungen hervor. Marius Huber

Unser Autor steckt in seiner Wohnung jenen intelligenten Schalter ein, mit dem er seinen Stand-by-Verbrauch eliminierte. Foto: Dominique Meienberg

Ich bin kein gutes Vorbild. Gerade darum könnte meine Geschichte vom Stromsparen mit Blick auf den kommenden Winter interessant sein. Weil es eine triviale Geschichte ist. Sie handelt von einem, der seinen Stromverbrauch um fast die Hälfte reduziert hat. Aber am Ende wird man sich sagen: Was der kann, kann ja jeder. Und genau so ist es.