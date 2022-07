Die Corona-Lage am letzten Dienstag

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am 28.Juni innerhalb von sieben Tagen 33'108 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das BAG registrierte zudem 14 neue Todesfälle und 300 Spitaleintritte. Damit stiegen die Fallzahlen innert Wochenfrist um 34 Prozent. Die Spitaleintritte nahmen um 19,5 Prozent zu.

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sah keinen Handlungsbedarf. Der von der GDK definierte Prozess, um den Kantonen Massnahmen zur Umsetzung zu empfehlen, sei bisher nicht ausgelöst worden, teilte die GDK auf Anfrage mit. Und weiter: «Es gibt zurzeit noch keine Anzeichen dafür, dass die Gesundheitsversorgung durch die Sommerwelle einer besonderen Belastung ausgesetzt sein wird.»

Empfehlungen von Fachvereinigungen und Berufsverbänden, etwa betreffend das Maskentragen in Arztpraxen oder die Maskenpflicht in einzelnen Spitälern, seien für die Leistungserbringer aber «sinnvoll», so die GDK.

BAG bleibt bei Lageeinschätzung

Auch das Bundesamt für Gesundheit blieb am Dienstag bei seiner bisherigen Lagebeurteilung. Trotz der steigenden Fallzahlen gehe man angesichts der verbreiteten Immunität in der Bevölkerung und der Saisonalität von Sars-CoV-2 nicht von einer schweren Belastung des Gesundheitssystems aus, so das BAG.

Nach wie vor sei das «übergeordnete Ziel» der Corona-Pandemie-Bekämpfung, eine Überlastung des Gesundheitssystems sowie der essentiellen Infrastruktur zu vermeiden. Massnahmen, um etwa wegen Long Covid die Fallzahlen insgesamt tief zu halten, seien nicht vorgesehen. In den meisten Fällen einer Post-Covid-19-Erkrankung klängen die Symptome von selbst wieder ab, hiess es beim BAG dazu.

Hier gelangen Sie zu unserem Corona-Dashboard mit allen Zahlen