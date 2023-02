Geldblog: Aktien von Meyer Burger oder ETFs – Wie investiere ich in Solarenergie? Warum für Anleger und Anlegerinnen trotz Solarboom nicht zwingend die Sonne scheint – und welche Anlagen empfehlenswert sind. Martin Spieler

Enormes Wachstumspotenzial, diverse Unsicherheiten: Investitionen in Photovoltaik bleiben riskant. Foto: Clemens Bilan (Keystone)

Ich möchte in die Photovoltaik investieren. Hätte an einen ETF gedacht. Was könnten Sie mir empfehlen? Leserfrage von H.H.