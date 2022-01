Ticker zur Corona-Medienkonferenz – Wie ist die epidemiologische Lage in der Schweiz?

Hohe Fallzahlen und angespannte Lage in Intensivstationen

Die Fallzahlen sind weiterhin beunruhigend hoch, das BAG meldet heute 24'602 neue Fälle. Auch die Bettenbelegung von Covid-Patientinnen und -Patienten in den Spitälern macht den Behörden Sorgen (129 neue Spitaleinweisungen). Bund und Kanton diskutieren deshalb über eine Finanzierung zum Ausbau der Intensivstationen.

Es sind die Kantone, die dafür zuständig sind, dass die Spitäler genügend Betten haben. Sie planen die Spitalkapazitäten, und sie müssen finanziell dafür geradestehen, wenn es um das Aufrechterhalten von nötigen Behandlungskapazitäten geht. Im Kanton Bern wälzen die Verantwortlichen deshalb Ideen, wie Engpässe behoben werden können.

Das grosse Problem in der Schweiz: Zu viele Betten auf den Intensivstationen sind von Corona-Patientinnen und -Patienten belegt. Foto: Gaetan Bally (Keystone/15. Dezember 2021)

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg stellte kürzlich im Interview mit der «SonntagsZeitung» ein mögliches Modell vor: Der Kanton übernimmt die Kosten für zusätzliche Intensivbetten. In Zeiten, in denen diese Betten nicht gebraucht werden, arbeitet das Personal bei vollem Lohn etwas weniger. Werden die Betten gebraucht, wird die Arbeitszeit erhöht. «Wir hätten so genügend Kapazitäten, und das Personal wäre in normalen Zeiten etwas entlastet», sagte Schnegg. Das sei gerechtfertigt, weil die Arbeit auf den Intensivstationen sehr viel abverlange.

