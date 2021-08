Historisches Reformpaket – Wie Joe Biden Amerika umbauen will Der US-Präsident will ein gigantisches Infrastruktur- und Sozialpaket durchbringen. Viele Ideen hat er von seinem einstigen Rivalen Bernie Sanders übernommen, sogar ein Mutterschaftsurlaub ist vorgesehen. Martin Suter

Die grosse Erneuerung: Joe Biden bei einer Präsentation seines Infrastrukturprojekts in Washington. Foto: Keystone

Ungeachtet der Niederlage in Afghanistan, des Chaos an der US-Südgrenze und der steigenden Inflation steht US-Präsident Joe Biden mit seiner Partei vor einem gesetzgeberischen Triumph. Gelingen den Demokraten die nötigen Winkelzüge im Kongress, könnten sie noch diesen Herbst so tiefgreifende Reformen durchdrücken wie seit dem «New Deal» der 1930er-Jahre nicht mehr.

Die Demokraten im Kongress wollen nicht nur das im Senat mit den Republikanern ausgehandelte Infrastrukturpaket verabschieden, das auf zehn Jahre 1,2 Billionen Dollar kosten wird. Zusätzlich haben sie vor, ein fast dreimal teureres Projekt zur «sozialen, menschlichen und klimatischen Infrastruktur» ohne Stimmen der Oppositionspartei durchzudrücken. Ein erster Entwurf dieses Budgetgesetzes wurde vom sozialistischen Senator und einstigen Biden-Rivalen Bernie Sanders verfasst und letzte Woche gebilligt. Es werde «die Weise, wie unsere Wirtschaft für durchschnittliche Amerikaner funktioniert, epochal verändern», sagte Mehrheitsführer Chuck Schumer.