Recherche zum Wechsel – Wie Jonas Projer zum Traummann der NZZ wurde Der TV-Mann wird «NZZ am Sonntag»-Chef. Eine schwierige Beziehung bahnt sich an: Projers Leistungsausweis wird kritisiert, sein Umgangston gefürchtet. Andreas Tobler

Vom Boulevardmedium zur Qualitätszeitung: Jonas Projer übernimmt im September die Chefredaktion der «NZZ am Sonntag». Foto: Walter Bieri (Keystone)

Allgemeine Überraschung, Erstaunen, bei einigen gar Entsetzen – auch am Tag eins, nachdem publik wurde, dass der frühere SRF-Mann Jonas Projer von seinem Chefposten bei «Blick TV» als Chefredaktor zur «NZZ am Sonntag» wechselt.

Überraschung und Erstaunen, weil Projer auf Anhieb nicht zur «NZZ am Sonntag» zu passen scheint: als TV-Mann bei einer Printzeitung. Und als derzeitiger Chefredaktor eines Boulevardmediums, das «Blick TV» nun mal ist, soll er ab September mit der «NZZ am Sonntag» eine Qualitätszeitung leiten, die in Umfragen bezüglich Glaubwürdigkeit und Qualität immer beste Noten erhält.