Hailey Bieber, die Frau von Sänger Justin Bieber, plaudert in der Schlange vor dem Glacestand mit Fans. Foto: zvg

Kaum hat er einen freien Tag, reist er nach Zürich. Nachdem Justin Bieber bereits vor ein paar Jahren im Chinagarten und der Cranberry-Bar gesichtet wurde, schlenderte er am Montag mit seiner Frau Hailey am Seebecken entlang, wo die beiden Glace assen (Himbeere für Justin, Biscotti für Hailey, wie «20 Minuten» wusste). Fotowünsche von Fans lehnten sie ab mit der Begründung, sie seien privat unterwegs. Auch selber stellte das Paar keine Bilder von Zürcher Sehenswürdigkeiten in die sozialen Medien.