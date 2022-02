Bezirksgericht Bülach – Wie kam es zum Kieferbruch des Asylsuchenden? Ein Mitarbeiter der Securitas, der einem Asylsuchenden mit einem Fusstritt den Kiefer gebrochen haben soll, bestreitet dies vor Gericht. Wegen eines Formfehlers muss er auf das Urteil warten. Daniela Schenker

Unmittelbar vor dem Bundesasylzentrum in Embrach geschah die Tat. Foto: Leo Wyden

Es sind brutale Szenen, die sich im Bundesasylzentrum Embrach vor fast genau zwei Jahren abgespielt haben. Zurück blieb ein 31-jähriger kurdischer Asylbewerber aus dem Iran mit einem gebrochenen Kiefer.

Was war passiert? Der Asylsuchende kam gemäss am Abend des Vorfalls später als erlaubt ins Zentrum zurück, er hatte getrunken. Die Securitas-Mitarbeiter verboten ihm, zurück in sein Zimmer zu gehen – er solle im Notschlafzimmer übernachten. Der Mann fühlte sich schikaniert, ging wieder nach draussen und warf drei Steine an die Glasscheiben beim Empfang. Drei Sicherheitsleute brachten ihn daraufhin zu Boden und fixierten ihn. Der Asylsuchende wird später überdies schildern, wie ein Sicherheitsmann mit «chinesischem Aussehen» ihm einen Fusstritt mit seinem Stiefel ins Gesicht versetzte. Gegen diesen erstattete er Anzeige.