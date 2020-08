Gut besuchte Kurse in Bülach – Wie Kinder im Ferienkurs zu kleinen Künstlern werden Farbenfrohe Werke, stolze Kinder und eine zufriedene Projektleitung sind das Fazit der Bildschule Züri-Unterland zu den Ferienkursen. Ruth Hafner Dackerman

Gabriela Lenherr ist von ihren sieben Schützlingen am Mal- und Zeichenkurs begeistert. Foto: Christian Merz

Am Freitagvormittag, dem letzten Kurstag der Woche, spielen einige Kinder friedlich miteinander im Garten des Areals, welches das Atelier Bildstill in Bülach beherbergt. Unter schattigen Obstbäumen und neben üppig gedeihenden Gemüsegärten lässt sich wunderbar eine Pause einlegen. Malen, so schön wie es auch ist, kann auch ziemlich anstrengend sein, realisieren die Kursteilnehmenden im Alter von 6 bis 16 Jahren. Es ist eine bunt zusammengemischte Schar, aufgeteilt in zwei Gruppen, welche am heutigen Tag stolz ihre Werke präsentiert. Seit fünf Tagen dürfen sie ihre Kreativität ausleben, erhalten Inputs und persönliche Betreuung.