Der Klimastreik erreichte die Schweiz kurz vor der Pandemie: Tausende Schülerinnen und Schüler gehen im Januar 2020 in Lausanne auf die Strasse. Foto: NurPhoto/Getty Images

Klimaerwärmung, weltweite Ungleichheit, Armutsmigration, dazu der Ukraine-Krieg: Was richten scheinbar unlösbare Probleme in unseren Köpfen an? Manche ziehen sich zurück, andere werden wütend und wollen das System auswechseln, wiederum andere machen durch die Krisen Karriere, beim Staat oder in der Privatwirtschaft. Im Folgenden möchte ich auf vier verschiedene Lebenseinstellungen eingehen, die mir aufgefallen sind.