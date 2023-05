Pop-Up-Kino – Wie können Städte lebenswerter werden? Der Film «Metropolen in Bewegung – wie gelingt die Verkehrswende?» zeigte den Besuchern im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach, was andere Städte für die Umwelt tun. Michael Degkwitz

Früher war Kopenhagen vom Autoverkehr geprägt. Heute kaufen nur noch 14 Prozent der Bevölkerung mit dem Auto ein – Velos prägen das Strassenbild. Foto: PD

Rund 50 Besucherinnen und Besucher verfolgten im Rahmen des Pop-Up-Kino von «Filme für die Erde» den Film «Metropolen in Bewegung – wie gelingt die Verkehrswende?» im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach. Organisiert wurde der Anlass von der Klimastreik-Gruppe Zürcher Unterland, Transition Bülach und dem Grünen Güggel (Katholische und Reformierte Kirchen Bülach).



Der Film porträtiert die unterschiedlichen Konzepte von Barcelona, Paris, Berlin, Singapur und Kopenhagen. Stadtplaner und Politiker führen diese Millionenstädte innert kürzester Zeit weg vom motorisierten Individualverkehr. So sperrt Barcelona ganze Stadtviertel für den Autoverkehr. Paris führt für die ganze Stadt Tempo 30 ein und Singapur soll sich durch Himmelsgärten zur Green City wandeln. In Berlin Tegel entsteht eine 15-Minuten-Stadt aus Holz, wo durch kurze Wege mehr Zeit für Familie, Freunde und Freizeitbeschäftigungen bleibt.

Kopenhagen als Vorbild

Jan Gehl, dänischer Architekt und Städteplaner, soll einmal gesagt haben: «Viel zu lange haben wir Städte geplant, als wollten wir Autos glücklich machen. Dabei sollen Städte doch Menschen glücklich machen.» Dank ihm wurde aus dem früher vom Autoverkehr stark geprägten Kopenhagen ein Ort mit vielen Begegnungszonen. Statt Strassen auszubauen, wurde in Fahrradschnellstrassen investiert.

Nachhaltige Verkehrsplanung in Bülach

Im Anschluss an den Film zeigte Fabian Forestier, ETH-Student für Raumplanung und Verkehrsexperte bei der Stadt Bülach, mithilfe des kantonalen Richtplanes die Unzulänglichkeiten der bestehenden Veloinfrastruktur von Bülach auf. Velowege brechen plötzlich ab oder sind lückenhaft und ausserdem unsicher.

Auch die Gruppe Mobilität von Transition Bülach hat zum Ziel, mehr Menschen in Bülach zum Velofahren zu bewegen. Um dies zu erreichen, ist sie unter anderem vertreten in der Gruppe Gesamtverkehrskonzept des Stadtrates. Weiter ist eine Velokarte in Arbeit, welche die «Schleichwege» Bülachs für Velofahrende aufzeigt.

