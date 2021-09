Mamablog: Unser aller Klimakrise – Wie können wir das den Kindern antun? Wir quetschen unsere Natur permanent aus und bedrohen damit die Zukunft unserer Kinder. Unsere Autorin fragt sich, warum wir Eltern das so stillschweigend hinnehmen. Sabine Sommer

Hitzerekorde, Stürme und wenig Hoffnung: Lasst uns endlich auf die Barrikaden gehen! Und die Zukunft ändern! Foto: Getty Images

Nun ist der Sommer 2021 langsam Geschichte. Er, der uns zeigte, wie sehr das Klima bereits aus dem Gleichgewicht geraten ist. Noch immer schaudert es mich, wenn ich am einst so idyllischen Pausenplatz meiner Kinder vorbeilaufe, der nun einem Kriegsort ähnelt, seit dieser brachiale Sturm seine Bäume entwurzelte. Und uns aufzeigte, wie klein und verletzlich wir letztendlich sind. Denn zum ersten Mal tobten die Extreme nicht nur dort, wo die Menschen ohnehin nichts haben, sondern bis tief in unsere westliche Komfortzone hinein.

Früher als gedacht

Auf diesen Schock folgte für unsere Familie erst mal Ruhe in jenem piemontesischen Paradies, wo wir unsere Sommerferien verbrachten. Und als mein Mann und ich eines Nachts mit Siebenschläfern, Vollmond und einer Horde Kinder draussen im Wald schliefen, war ich so durchdrungen von der Natur, dass ich kaum ein Auge zubekommen habe.