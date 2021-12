Neues Corona-Einreiseregime – Städtereise wird zum Stresstest Der Wochenendausflug nach Hamburg verlief anders als geplant. Wir waren zwar auf der Reeperbahn, aber morgens um 9 Uhr. Und nicht zum Vergnügen, sondern zum Testen. Hélène Arnet

Bleibt die Frage: Ist der Test im Sparbillett inbegriffen? Illustration: Ruedi Widmer

Freitag, 3. Dezember. Kurz vor 8 Uhr verlässt der Zug in Richtung Hamburg den Hauptbahnhof Zürich. Da ist unsere kleine Welt noch in Ordnung – sofern sie das heutzutage sein kann. Alle geimpft und wir Eltern letzte Woche geboostert. Auch steht Hamburg in Sachen Corona recht gut da, weil dort in vielen Veranstaltungen seit langer Zeit 2-G gilt.

Freitag, 3. Dezember. Ankunft in Hamburg gegen 16 Uhr. WLAN im Hotel, Push vom Tagi über die neuen Massnahmen, die in der Schweiz ab dem 6. Dezember gelten. Ab nun ist unsere kleine Welt nicht mehr in Ordnung, denn wir lesen, dass alle Rückreisenden, auch geimpfte, bereits ab dem 4. Dezember einen negativen PCR-Test vorweisen müssen.