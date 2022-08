Schlampigkeit oder gar Absicht – Wie kommen die Fehler in die Werbung? Einer oder mehrere Buchstaben zu wenig, ein Apostroph zu viel – immer wieder sorgen inkorrekte Plakate für Erheiterung oder Kopfschütteln. Konrad Staehelin

Swisquote statt Swissquote: «Wo viel gehobelt wird, fallen Späne», erklärt eine Sprecherin dazu. Foto: PD

Vorletzte Woche versetzte sich die Redaktion der SonntagsZeitung für ihre nicht ganz bierernste Kategorie «Bürohr» in die Situation sprachbewusster Passantinnen und Passanten. «Verkauft Denner-Chef Mario Irmiger neu auch Bäuerinnen?», nahm sie den Discounter für sein Plakat mit folgender Aufschrift auf die Schippe: «IP-Suisse-Bäuerinnen produzieren Lebensmittel, die das Klima schützen. Denner verkauft sie in über 800 Filialen in Ihrer Nähe.»