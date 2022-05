Pionierarbeit in Freienstein – Wie Kyburz bei der E-Mobilität Tesla das Nachsehen lässt E-Mobilität-Pionier Kyburz hofft auf den Finaleinzug beim Green Business Award. Die Firma trumpft mit einer revolutionären Entwicklung auf. Martina Macias

Kyburz Switzerland rund um CEO Martin Kyburz hat Chancen auf den Green Business Award. Foto: PD

Was Tesla bisher noch nicht geschafft hat, ist der Firma Kyburz mit Sitz in Freienstein gelungen. Der Elektromobilhersteller bringt eine einzigartige Lösung zum Recycling der Batterien. Und trifft damit den Nerv der Zeit: Mit der allgegenwärtigen Klimakrise boomt die E-Mobilität, und ein Ende ist nicht in Sicht. Doch auch die Ökobilanz von Elektroautos steht immer wieder in der Kritik, denn das Herstellen der Akkus ist aufwendig, benötigt viele Ressourcen, und das Recycling der Batterien ist noch kaum perfektioniert. Eine Vorreiterrolle bei der Lösungssuche übernimmt hier nicht etwa der kalifornische Techriese Tesla, sondern die Firma Kyburz. Der Elektromobilhersteller, der durch den Einsatz der Zustellfahrzeuge bei der Schweizerischen Post bekannt wurde, erhielt nun für seine Pionierarbeit vom Green Business Award die Auszeichnung «Excellence». Die Freude darüber bei der Firma ist gross, wie Mediensprecher Bruno Streich erklärt: «Unser Betrieb ist ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt, und die Auszeichnung bestärkt uns darin, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.»