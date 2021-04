Die Fragen aller Fragen: Wie lange brennt er?

Einfach sei die Schätzung nicht, wie lange es braucht, bis es dem Böögg den Kopf wegsprengt, dieses Jahr, sagt Bööggbauer Lukas Meier. Seine grösste Angst ist, dass der Wind so furios durch die Schöllenenschlucht fegt, wie er es oft tut. «Dann könnte nämlich der Böögg oben auf seinem Scheiterhaufen schneeweiss bleiben, weil die Flammen horizontal weggeblasen werden.» Für einen schnellen Böögg, also einen guten Sommer, spricht, dass das Stroh, mit dem er gestopft ist, das letztjährige ist. «Es ist also schön trocken.» Aber Witterung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, all das spiele eine Rolle und sei eben in der Schöllenen ganz anders als auf dem Sechseläutenplatz: Trotzdem wagt er einen Tipp: 18 Minuten 19 Sekunden - ein durchschnittlicher Sommer also.