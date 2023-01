Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Wie lange dauert es, um das Schwimmbecken zu füllen? Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Gut, dass es schon mit Wasser gefüllt ist: Ein kleiner Junge springt in ein Schwimmbecken. Foto: Mark Keppler (AP Photo, Keystone)

In der Folge 296 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe vom Befüllen eines Schwimmbeckens mit Wasser. Die zweite ist ein Zahlenspiel zu 2023. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Das Schwimmbecken

Ein Schwimmbecken kann über vier verschiedene Leitungen gefüllt werden. Wenn die erste und die zweite Leitung in Betrieb sind, dauert es 2 Stunden, das Becken zu füllen. Mit dem zweiten und dritten Rohr dauert es 3 Stunden, und mit dem dritten und vierten Rohr dauert es 4 Stunden.

Wie lange dauert es, das Becken zu füllen, wenn die erste und die vierte Leitung in Betrieb sind?

Einsen in der Reihe

Es werden mehrere Einsen in einer Reihe geschrieben. Es ist erlaubt, zwischen zwei Einsen ein Plus- oder ein Minuszeichen einzufügen oder den Raum zwischen den Einsen leer zu lassen. Zum Beispiel kann man mit 6 Einsen und 2 Zeichen Folgendes erreichen

111 + 1 − 11 = 101

Ist es möglich, das Ergebnis 2023 zu erreichen, indem man

a) genau 19 Einsen und 5 Zeichen

b) genau 19 Einsen und 6 Zeichen benutzt?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefert Ihnen Dmitrij Nikolenkov, ETH Zürich, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

Joachim Laukenmann ist Redaktor im Team Wissen.

