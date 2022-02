Grösste WG in Zürich – Wie lebt es sich mit 36 anderen Menschen unter einem Dach? Im Zürcher Stadtzentrum wohnen seit Jahrzehnten Dutzende Studierende im gleichen Haus. Und das Erstaunliche: Das funktioniert. Fast immer. Hanna Fröhlich

Len Hirsbrunner, Jamila Awad und Elisa Räss (v.l.) wohnen in einer WG mit 37 Leuten. Foto: Urs Jaudas

Betritt man den einen der drei Eingänge des Anwesens namens Leohalde oberhalb des Centrals, befindet man sich sogleich in einer grossen Küche. Was auffällt, sind die sechs grossen Kühlschränke, die in Reih und Glied nebeneinanderstehen. Vollgeklebt mit Fotos und Erinnerungen.

Ein Ort, um Freunde und Freundinnen zu finden

Dieses Haus hat nicht umsonst so viele Räume: Hier wohnen 37 Menschen. Sie alle sind Studierende aus der ganzen Schweiz, aus Deutschland, jemand kommt sogar aus Mexiko-Stadt. Diese Durchmischung prägt das Haus schon lange. Die Wohngemeinschaft der Woko, einer studentischen Wohngenossenschaft der Stadt Zürich, gibt es seit Jahrzehnten.