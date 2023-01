Psychologie des Menschen – Wie man in etwas richtig gut wird Ist uns Talent angeboren? Wie wichtig ist Begabung? Und welche Rolle spielen Durchhaltevermögen und harte Arbeit? Versuch einer Antwort auf die Frage, wie formbar ein Mensch ist. Sebastian Herrmann

Im Idealfall vermählen sich Begabung und Engagement zu einer grossen Sache: Roger Federer nach dem Gewinn der Australian Open 2018. Foto: Lukas Coch (EPA, Keystone)

Das vierte Schuljahr belastete die Kinderseele mit zwei schlimmen Tagen. Zweimal bestellte die Lehrerin die Schüler vor die Wandtafel. In Richtung der Kindermeute an den Pulten gewandt, musste dann jeder der Reihe nach ein Lied vorsingen. Ganz alleine. Dünne Kinderstimmchen ohne musikalische Begleitung. Die Mädchen und Buben, so hatten es die Lehrerin oder ein finsterer Lehrplan aus lange vergangener Zeit vorgesehen, sollten einmal je Halbjahr ihren Leistungsstand im Schulfach Musik vorweisen und eine Basis für die Benotung liefern – also solo ein Lied vorsingen, zwo, drei, vier!