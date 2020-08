Stadt lanciert ZüriMobil-App – Wie man in Zürich am schnellsten von A nach B kommt Via die neue ZüriMobil-App erhält der Nutzer gebündelt Zugang zu verschiedenen Mobilitätsangeboten. Im Moment gehören die VBZ, Publibike, Mobility und mit Tier ein Anbieter von E-Trottis dazu. Patrick Gut

Die Haltestelle Flurstrasse in Zürich-Altstetten ist die erste ZüriMobil-Station. Wer hier aussteigt, soll im Umkreis von wenigen Metern Velos von Publibike, Autos von Mobility und E-Trottis von Tier finden.

Im Zürcher Stadthaus steht die Ziviltrauung an. Der Bräutigam hat den Ring für seine Auserwählte zuhause liegenlassen. Jetzt muss es rasch gehen. Wie kommt er vom Stadthausquai am schnellsten an seine Wohnadresse im Sträler in Zürich-Albisrieden.