Geldblog: ETF-Empfehlungen – Wie man zu tiefen Gebühren die ganze Welt abdecken kann Mittels Exchange Traded Funds kann man sich zu günstigen Konditionen ein breit diversifiziertes Weltaktien-Depot zusammenstellen. Hier sind die Tipps von Martin Spieler. Martin Spieler

Der amerikanische Markt kann über den bekannten Dow-Jones-Index abgebildet werden: Er spiegelt die Entwicklung der Aktien von 30 Grossunternehmen. Foto: Keystone

Ich investiere schon regelmässig in einen ETF in Schweizer Aktien. Mit welchen ETFs könnte ich mit wenig Geld auch den europäischen Markt, die US-Börsen und allenfalls die Schwellenländer oder die ganze Welt berücksichtigen? Leserfrage von W.E.

Europa