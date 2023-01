Doomsday Clock wird neu gestellt – Wie nahe sind wir am Weltuntergang? Am Dienstagnachmittag um 16 Uhr wird die Doomsday Clock neu gestellt. Sie zeigt an, wie nah das Ende der Menschheit ist – sie soll aber auch Mut machen, dass der Untergang abgewendet werden kann. Andreas Frei

2018 wurde die Weltuntergangsuhr auf zwei Minuten vor Mitternacht vorgestellt, später rückte der Zeiger sogar noch weiter vor. Die Doomsday Clock soll aufzeigen, wie dringend der Handlungsbedarf für die Menschheit ist. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Was ist die Weltuntergangsuhr?

Die «Doomsday Clock» ist keine eigentliche Uhr, sondern eine fixe Installation, die immer dieselbe Zeit anzeigt. Sie wird vom «Bulletin of the Atomic Scientists» gestellt, einem monatlich erscheinenden Magazin, das sich mit Sicherheitspolitik, Friedensforschung und vor allem dem Thema eines Atomkriegs auseinandersetzt. Das Heft erscheint seit 1945. Es wurde durch Physiker des Manhattan-Projekts gegründet, jene Leute, die mithalfen, die erste Atombombe zu bauen, und die danach verhindern wollten, dass diese gegen Menschen eingesetzt wird. Nach den Atombombenangriffen auf Japan gaben sie ihr Magazin erstmals heraus, um der Welt die Gefahren der Waffen zu erklären. Seit 2009 erscheint das Magazin nur noch online.

Die Weltuntergangsuhr wurde 1947 erstmals auf dem Titelbild des Magazins dargestellt, damals stand sie auf sieben Minuten vor zwölf. In Anspielung auf die Redewendung «fünf Minuten vor zwölf» soll sie anzeigen, wie gross derzeit das Risiko einer globalen Katastrophe ist, aufgrund eines Atomkrieges oder einer Klimakatastrophe.

Wo steht die Uhr?

Die Doomsday Clock steht in Chicago, im Gebäude, in dem sich die Büroräumlichkeiten des Magazins «Bulletin of the Atomic Scientists» befinden. Im gleichen Haus befindet sich das Studienprogramm öffentliche Politik der Universität Chicago, eine der besten Adressen in den USA für eine Ausbildung in Politik.

Wer stellt die Uhr ein?

2002 wurde die Weltuntergangsuhr um zwei Minuten vorgestellt, auch als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001. Seither sind die Zeiger nochmals bedrohlich näher an Mitternacht gerückt. Foto: Aynsley Floyd (Keystone, AP)

Bis 1973 lag die Entscheidung über die Uhrzeit der Doomsday Clock beim «Bulletin»-Redaktor Eugene Rabinowitch. Er sprach mit Wissenschaftlerinnen und Experten weltweit, um die Zeiger einzustellen. Seit seinem Tod hat eine Wissenschafts- und Sicherheitsgruppe diese Aufgabe übernommen.

Es setzt sich aus 18 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen zusammen, welche sich in ihrem Fachgebiet mit Kolleginnen und Kollegen austauschen. Zudem wird auch das «Board of Sponsors» befragt, eine Gruppe des Magazins, welcher man nur auf Einladung beitreten kann. Aktuell sind dort 32 Namen aufgeführt, darunter 10 Nobelpreisträger. Zu den berühmten Mitgliedern des «Board of Sponsors» gehörten beispielsweise Gründungspräsident Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Linus Pauling oder Stephen Hawking.

Bei welcher Uhrzeit steht sie momentan?

Vor exakt zwei Jahren, am 24. Januar 2020, wurde die Uhr auf 100 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Zuvor stand sie auf zwei Minuten vor zwölf, schon kurz vor Pandemie und Ukraine-Krieg rückten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Zeiger also nochmals bedrohlich nahe an zwölf Uhr heran.

Seit Januar 2020 steht die Uhr bei 100 Sekunden vor Mitternacht. Foto: Eva Hambach (AFP)

Die Uhr stand bereits 1953 auf zwei vor zwölf, als die USA und die Sowjetunion Wasserstoffbomben testeten. Mit dem Atomteststopp 1963 und dem Atomwaffensperrvertrag 1972 wurde die Uhr zwischenzeitlich auch wieder zurückgestellt, bis zu zwölf vor zwölf. Das Wettrüsten im Kalten Krieg liess die Zeiger dann wieder bis drei Minuten vor zwölf heranrücken. Ab 1988 verbesserte sich die Lage wieder, die bisher entspannteste Zeit war 1991 mit 17 vor zwölf.

Seither rückte der Minutenzeiger nur einmal zurück, als es 2010 Abrüstungsverträge zwischen den USA und Russland gab und kurz nachdem US-Präsident Barack Obama mit seiner Vision einer atomwaffenfreien Welt den Friedensnobelpreis erhielt.

Was wird für heute erwartet?

Das Magazin kennt für die Doomsday Clock aktuell drei Gefahrenherde für die Welt: Klimawandel, Atombomben und neuartige Technologien, welche die Zivilisation bedrohen, beispielsweise im Bereich Cybersicherheit oder Biowaffen. Man muss davon ausgehen, dass die letzten zwei Jahre mit der Corona-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, Atombombendrohungen seitens Russlands und dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz die Expertinnen und Experten eher dazu veranlassen werden, die Uhr nochmals näher an Mitternacht zu stellen. Auch «Bulletin»-Chefredaktorin Rachel Bronson sagt, dass man im letzten Jahr die Auflösung der internationalen Ordnung miterlebt habe. Es brauche nun dringend eine Lösung für diese Krise.

Genauer weiss man das am Dienstagnachmittag um 16 Uhr Schweizer Zeit, dann verkünden die Verantwortlichen des «Bulletin of the Atomic Scientists» live, ob sie die Uhr bei 100 Sekunden vor Mitternacht lassen oder ob die Zeiger nochmals etwas näher heranrücken.

Was passiert, wenn die Uhr bei Mitternacht ankommt?

Ganz grundsätzlich geht das nicht, denn das würde das Ende des Menschen auf dem Planeten bedeuten, und es wäre niemand mehr da, um die Uhr einzustellen, sagt «Bulletin»-Chefin Bronson. Ursprünglich war dies für den Fall eines weltweiten Atomkriegs vorgesehen gewesen. Diese Gefahr eines alles vernichtenden Krieges ist zwar weiterhin da, genauso aber die Zerstörung der Lebensgrundlage vieler Menschen aufgrund der Klimaveränderung. Und dabei sei es viel schwerer, klar festzustellen, ob es nun noch vor oder bereits nach Mitternacht sei, erklärt Bronson in einem Podcast der Universität von Chicago. Es gebe beim Klima Kipppunkte, nach denen eine Erholung nicht mehr möglich sei. Die konkreten Auswirkungen spüre man aber erst Jahre später.

Theoretisch wäre es also sogar möglich, dass der Minutenzeiger der Uhr nach Mitternacht anzeigen würde. Das ist aber für die Verantwortlichen nicht das Ziel der Uhr. Sie soll eher wie ein Kanarienvogel für Minenarbeiter sein, der früher als Indikator für die Luftqualität in den Schacht mitgenommen wurde. Starb der Vogel in seinem Käfig, war klar, dass die Menschen sofort handeln und die Mine verlassen mussten.

Genau so soll auch die Weltuntergangsuhr den Leuten nicht Angst machen, sondern aufzeigen, wie dringend gehandelt werden muss, erklärt das Magazin. Es gebe viele Wege, welche zur Apokalypse führen können. Solange die Uhr vor Mitternacht stehe, sei es nicht zu spät, um aufzustehen und etwas zu verändern. Das habe bereits früher geklappt, beispielsweise im Kalten Krieg. Und jetzt sei es höchste Zeit, das wieder zu tun und daran zu arbeiten, dass die Uhr wieder zurückgedreht werden könne.

Andreas Frei ist seit 2017 Online-Sitemanager und Nachrichtenjournalist in der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @andreasfrei

Fehler gefunden?Jetzt melden.