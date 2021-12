Geldblog: Crash und Korrekturen – Wie Omikron die Märkte aufmischt Martin Spieler sagt, inwieweit die Corona-Variante für eine neue Ausgangslage an den Börsen sorgt – und womit Anleger rechnen müssen. Martin Spieler

Fragile Ausgangslage: Wenn die Normalisierung der Pandemie abgesagt wird, sind viele Titel zu hoch bewertet. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Welche Folgen hat aus Ihrer Sicht die neue Corona-Variante für die Finanzmärkte? Rechnen Sie mit einem Crash? Leserfrage von T.G.

Ich rechne nicht mit einem Crash, aber mit weiteren Korrekturen an den Aktienmärkten. Denn die neue Omikron-Corona-Variante hat nicht nur für uns alle und für unsere Gesellschaft, sondern auch für die Wirtschaft und die Finanzmärkte eine neue Ausgangslage geschaffen. Leider eine negative.

Auch unabhängig der Omikron-Variante sind die Fallzahlen insbesondere in Europa in den letzten Wochen bereits stark angestiegen. Die Omikron-Variante lässt befürchten, dass die Fallzahlen noch viel mehr steigen werden und in vielen Ländern neue Lockdowns und noch mehr Reisebeschränkungen drohen. Die Impfungen schaffen zwar eine bessere Ausgangslage als noch vor einem Jahr. Aber die grosse Frage ist, inwiefern die bisherigen Impfungen auch einen Schutz gegen die Omikron-Variante bieten oder nicht.