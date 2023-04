Abo Logistik für die Ukraine – Wie Panzer an die Front kommen Schweres Kriegsgerät, aber auch Munition, Fahrzeuge, Nahrungsmittel: Woher kommt der Nachschub für die Ukraine? So funktioniert die Kriegs-Logistik.

Hunderte Tonnen Stahl: Deutsche «Marder»-Panzer werden auf einen Zug verladen. (Archivbild) Foto: AFP

Nicolas Freund

Es kann sein, dass der Krieg in der Ukraine am Ende nicht mit Panzer, Haubitzen und Raketen, sondern mit Lastwagen und Zügen entschieden wird. Denn dass sich die Front seit Monaten kaum verschoben hat, täuscht über den immensen Aufwand hinweg, den beide Seite betreiben, um Truppen und Material in ausreichender Zahl in die Kampfgebiete zu transportieren – und von dort auch wieder weg, wenn Soldaten verwundet wurden oder das Gerät an anderen Orten gebraucht wird.