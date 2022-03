Sweet Home: 10 Farbtipps – Wieso Pastellfarben die Einrichtung besänftigen Die ruhigen, hellen und frischen Farben des Frühlings tun der Seele und der Wohnung gut. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Pastell weckt auf

Gute Ergänzung: Neue Gruppendynamik im Wohnzimmer mit pastellfarbenen Einzelstücken. Foto über: Historiska Hem

Freuen Sie sich auch auf den Frühling? Mit seinen zarten Blüten, Blumen und Farben verleiht er Lebensfreude und Energie. Holen Sie sich seine Farben auch in die Wohnung, denn sie tun ihr gut – indem sie beispielsweise Bestehendes auffrischen. Wählen Sie hierzu formstarke Möbel in Himmelblau, Lachs oder Pistaziengrün. Sie werden überrascht sein, wie gut solche Farben und Möbel einem Raum tun. Wie interessante Freunde haben sie ihren ganz einzigartigen Flair und Charme, mit welchem sie eine etwas langweilige Gruppendynamik zu ändern vermögen – ohne diese zu stören.

2 — Pastell verbindet

Schöner Mix: Pastellfarbene Wände, klassische Möbel und bunte Teppiche. Foto über: My Scandinavian Home

Wer Mut hat, geht weiter und streicht auch die Wände mit zarten Farben. Pastelltöne eignen sich nämlich perfekt für grosse Flächen. Und aufgepasst: Verwechseln Sie Pastellfarben nicht etwa mit Bonbonfarben. Pastellfarben sind gebrochener und verhaltener als diese und schaffen Ruhe. Zu solch zarten Wandfarben kann man gut auch Grelles und Buntes kombinieren und damit die Lebensfreude verstärken, welche Pastellfarben in sich tragen. Ebenso passen Klassiker, Holz, Metall und vieles mehr dazu, denn Pastellfarben haben eine stark verbindende Kraft.

3 — Pastell funktioniert auch in kleinen Portionen

Gekonnte Akzente: Sofa mit pastellfarbenen Accessoires. Foto über: Tali Roth Interiordesign

Sie wollen Farbe und das schnell? Dann beginnen Sie doch erst einmal mit einigen neuen Accessoires. Kissen, Decken, Vasen sind ein guter Anfang. Danach können Sie zu Teppichen und vielleicht Vorhängen weitergehen. Übrigens tun Pastellakzente auch auf dem Tisch und in der Küche gut. Pastellfarbenes Geschirr, Tischwäsche, eine Pfanne oder gar eine Küchenmaschine frischen den Alltag auf sanfte und dezente Art ungemein auf.

4 — Pastell ist cool

Modern: Pastell grafisch und designaffin eingesetzt. Foto über: @jandejongslowliving

Schon zu den Zeiten des Bauhauses hat man gerne mit Pastellfarben eingerichtet und diese gar in die Architektur integriert. Man hat nämlich ihre besänftigende, verbindende Wirkung erkannt und sie mit Holz, Schwarz-Weiss sowie starken Farben wie Rot, Grasgrün oder Ultramarinblau gemischt.

5 — Pastell bringt Eleganz

Feminin: Pastell zeigt Stärke auf zurückhaltende Art. Foto über: @petraungarden

Pastelltöne sorgen auch in einer genderkorrekten Welt für Weiblichkeit und Eleganz. Sie sind auf eine zurückhaltende Art stark, beruhigen und vermitteln Harmonie. Oftmals sind es genau diese Eigenschaften, die einer Einrichtung fehlen, da sie vom Lauten, nach Aufmerksamkeit Haschendem verdrängt werden.

6 — Pastell vertreibt Langeweile

Aufwecker: Himmelblauer Esstisch in einer natürlich gehaltenen Umgebung. Foto über: Découvrire l'endroit du décor

Gerade in monochromen, hellen Einrichtungen fehlt es meist am Bruch, der wichtig ist, damit etwas nicht langweilig oder gar verkrampft wirkt. Da ist ein einzelnes, unerwartetes Möbel, wie hier ein klappbarer Esstisch, in einer Pastellfarbe eine gute Idee. Ein solches Stück belebt alles und ist dennoch kein Effekthascher, weil Pastelltöne eben diese frische, aber ruhig Wirkung haben.

7 — Pastell lässt träumen

Verhalten: Superzarte Pastelltöne charmant kombiniert. Möbel und Foto: Montana Furniture

Diese sanften, verhaltenden Farben, die oft nur einen Klecks weg von Weiss sind, haben etwas Poetisches und lassen träumen. Sie tragen eine positive Kraft in sich und überfordern das Auge nicht. Zudem stahlen Sie Wärme und Geborgenheit aus. Sie vermitteln auch Hoffnung, denn Sie sind Symbole für einen Neuanfang und lassen Platz, um etwas wachsen zu lassen. Dies alles sind Gründe, weshalb man Pastellfarben auch gerne für Baby- und Kinderzimmer einsetzt.

8 — Pastell passt immer

Brauchbar: Sofa in einem pastelligen Aquaton. Foto über: My Scandinavian Home

Die vielen positiven Eigenschaften der hellen, zarten Farben und ihre ungemeine Anpassungsfähigkeit machen sie zu perfekten Wohnfarben in allen Räumen. Sie sind auch eine gute Wahl für grosse Möbel wie Sofas und Sitzgruppen oder für Schränke und Bettwäsche.

9 — Pastell ist trendy

Lebensfroh: Pastellfarbiges Design vom schwedischen Designer Gustaf Westman. Foto über @gustafwestman

Wer sich für Trends interessiert, hat bestimmt bemerkt, dass sich Pastellfarben wie Lila in der Mode und im Interiorbereich einen wichtigen Platz erobert haben. Auch das weniger exzentrische Himmelblau ist überall zu sehen. Die frische, charmante Sanftheit dieser Frühlingsfarben ist genau das, was wir in dieser schwierigen Zeit brauchen – um auf frische Art etwas zur Ruhe zu kommen.

10 — Pastell überrascht

Neu: Pastell zeigt sich in diesem senfgelben Schlafzimmer unkonventionell mit lila Bettwäsche. Foto über: Historiska Hem

Pastell hat auch einen überraschenden Effekt – wenn es anders, neu und unerwartet eingesetzt wird. Pastell hat die Männermode erobert und ist die bevorzugte Wahl von jungen Designern. In der Einrichtung taucht es dominant auf und kümmert sich nicht darum, wie und zu was es kombiniert wird. Das sind die überraschenden Fähigkeiten der sanften Pastelltöne – sie vermögen auf sehr aufgeweckte Weise zu beruhigen.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

