Überraschende Studienergebnisse – Wie perfekt muss der Traumpartner sein? Wie anspruchsvoll Singles sein dürfen, hängt stark von Angebot und Nachfrage ab. Doch bestimmte Eigenschaften sind nicht verhandelbar. Charlotte Geissler

Er soll reich sein, sie gutaussehend? Ganz so einfach ist es eben nicht. Foto: Getty Images

Männer wollen attraktive Partnerinnen, Frauen vor allem reiche Gefährten. Das stimmt so zwar nicht in seiner Absolutheit, aber die Tendenz finden Forschende immer wieder in ihren Arbeiten. Umso überraschender ist das Ergebnis einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift «Proceedings of the Royal Society B» veröffentlicht wurde . Ein internationales Forscherteam hat 15’000 Personen aus 45 Ländern zu ihren Partnerwünschen befragt. Dabei zeigte sich: Die Ansprüche der Frauen und Männer sind recht flexibel – und werden in der Not schnell angepasst.