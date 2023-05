«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie rechte Kantone linke Städte ausbremsen (und was das mit den USA zu tun hat) Nach Pierre Maudets Wahlsieg in Genf sind links-grüne Kräfte in allen Kantonen in der Minderheit. Das verstärkt ein Phänomen, das die politische Beziehung zwischen Stadt und Land schon lange prägt: die «Preemption». Was heisst das? Erklärungen im Podcast «Apropos». Markus Häfliger als Gast Philipp Loser als Host Laura Bachmann als Produzentin Tobias Holzer als Produzent

In mehreren Kantonsregierungen haben linke Parteien in den vergangenen Jahren die Mehrheit verloren, etwa in der Waadt, in Neuenburg, in Basel-Stadt oder in Bern. Mit dem Wahlsieg von Pierre Maudet in die Kantonsregierung von Genf gibt es auch die letzte rot-grüne Mehrheit nicht mehr.

Das verschärft ein Phänomen, das in der Schweiz schon länger wahrzunehmen ist: Die Übersteuerung von links dominierten Städten durch ihre bürgerlichen Kantone. In den USA spricht man angesichts dieses Ungleichgewichts auch von «Preemption».



Was bedeutet das für das politische Zusammenleben in der Schweiz? Was für den Föderalismus? Darüber spricht Bundeshaus-Redaktor Markus Häfliger in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.



