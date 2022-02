ZUgespitzt – Wie sagen wir es unserem Grosi? In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Daniela Schenker

Ein Vernetzungskorridor, ein Freiraumband oder einfach schöne Blumenwiese? Foto: Archiv Marc Dahinden

Kennen Sie das legendäre Grosi aus dem Bülacher Weiler Nussbaumen? Nein? Ich auch nicht. Wenigstens nicht persönlich. Und dennoch ist die aufmerksame ältere Dame in unserer Redaktion omnipräsent. Sie ist die Erfindung eines Kollegen, der sie immer dann mahnend über unseren Köpfen kreisen lässt, wenn ein Text entweder zu viele Anglizismen oder aber schwer verständliche Wortkreationen enthält. Dann ruft sie – die natürlich ebenso gut ein Opi aus Kloten sein könnte – in die Runde: «Schreibt so, dass es alle verstehen.»