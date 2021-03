Was für Regeln gelten?

Je nach Destination gibt es am Flughafen unterschiedliche Bestimmungen. Für gewisse Länder ist ein negativer Corona-Test nötig. Dieser kann vor Ort am Flughafen gemacht werden. Sei einiger Zeit ist auch ein Speicheltest am Flughafen möglich. Für eine Familie kann das schnell rund 1000 Franken kosten (Lesen Sie unseren Artikel dazu).

Weniger Betrieb am Flughafen: Seit Corona bleiben die Flieger auf dem Boden. Bild: Sabina Bobst

Wer per Flugzeug in die Schweiz einreisen will, muss auf jeden Fall einen negativen PCR-Test vorweisen. Rückkehrenden aus gewissen Ländern verordnet das Contact Tracing sogar eine Quarantäne. Dazu gehören gewisse Regionen in Österreich, Frankreich und Italien sowie eine Vielzahl weiterer Länder.

Hier finden Sie die Liste der Länder, für die eine Quarantänepflicht gilt.