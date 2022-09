Treffen mit der Rock-Ikone Kim Gordon – Wie schafft es diese Frau nur, so unfassbar cool zu sein? Eine nicht immer ganz einfache Begegnung mit Kim Gordon (69), Frontfrau der Band Sonic Youth und der lebende Beweis, dass Alter nur eine Zahl ist. Anja Nora Schulthess (Das Magazin)

Der nostalgischen Verklärung immer einen Schritt voraus: Kim Gordon. Foto: Anne Morgenstern

Air BnB / Air Bnb / Air Bnb / Could set me free – Das singt oder besser gesagt faucht Kim Gordon mit ihrer dunklen Stimme. Das Publikum ist durchmischt, der Club nicht ausverkauft. Eine Gruppe junger Musiker aus Polen ist angereist, einmal acht Stunden hin, einmal acht Stunden zurück. «She is awesome!», sagt einer von ihnen und reicht einen Joint herum.