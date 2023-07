Pausenfazit

Das Fazit nach 45 Minuten: Der FC Zürich zeigt hier einen beherzten Auftritt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten profitieren die Zürcher von einem unglücklichen Abpraller von Servette-Goalie Frick, Rohner spekuliert richtig und bringt den FCZ in Führung. In der Folge wirken die Genfer verwirrt und gewähren den Gästen so einige Chancen, die jedoch nicht genutzt werden können.

Defensiv zeigen die Zürcher eine starke Leistung, Servette kommt zu keinen zwingenden Chancen. Überhaupt: Genf wirkt ein bisschen weniger spritzig und willig, dieses Spiel zu gewinnen. Sind das noch die Nachwirkungen vom Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Genk? Das Team von Rene Weiler muss sich hier unbedingt noch steigern, wenn es gegen solide Zürcher heute noch etwas reissen will.