Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Wie schreibt man diese Fremdwörter? Viele Fremdwörter gehören zu den Vokabeln, die im Deutschen am häufigsten falsch geschrieben werden. Wie kommen Sie mit ihnen zurecht? Sandro Benini

Würden Sie «futschikato» auch so schreiben wie der Duden? Foto: Imago Images / Arnulf Hettrich

In einem der letzten Abc-Quiz ging es um die Tücken von Fremdwörtern. Wer sie nicht versteht oder falsch gebraucht, macht sich unter Umständen lächerlich. Wer ständig schwierige und entlegene Fremdwörter verwendet, wirkt arrogant.

Aber Fremdwörter sind oft auch orthographisch anspruchsvoll, und dasselbe gilt für einige Lehnwörter – also Wörter, die zwar aus einer fremden Sprache übernommen wurden, in Aussprache, Flexion und Schreibweise aber eingedeutscht wurden. In der Liste der am häufigsten falsch geschriebenen Wörter belegen viele Fremdwörter jedenfalls Spitzenplätze.

Testen Sie Ihre orthografische Sicherheit im Umgang mit Fremdwörtern!

Fehler gefunden?Jetzt melden.