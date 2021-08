Fahrschule in Nürensdorf – Wie Senioren ihre Fitness am Steuer testen Warum hupen mich so viele an? Warum fahren plötzlich alle so schnell? Eine Fahrberatung für ältere Menschen hilft weiter. Wir haben so ein Training besucht. Beatrix Bächtold

Fahrlehrer Thomas Walser (rechts) instruiert den 83-jährigen Jakop Gnepf. Foto: Sibylle Meier

Wie fit sie am Steuer noch sind und wo sie sich verbessern können, lernen Senioreninnen und Senioren in einer Fahrberatung. Einige Fahrschule im Unterland bieten diesen Service an. So auch die Fahrschule «tee-double-u» von Thomas Walser. Der 83-jährige Jakob Gnepf liess dort seine Fahrkompetenz auf Herz und Nieren prüfen.

Gnepf war Primarlehrer in Nürensdorf. Fahrlehrer Walser ging zu ihm in die Schule. Heute ist es umgekehrt. Der ehemalige Pädagoge hat bei seinem Ex-Schüler den Kurs «Fahrberatung im Alter» besucht. Dazu muss man folgendes wissen: Um den Fahrausweis zu behalten, müssen über 75-Jährige alle zwei Jahre Gehör, Augen, Beweglichkeit und Reaktionsvermögen vom Hausarzt kontrollieren lassen.