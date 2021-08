Shoppen in Zürich – 15 neue Läden bringen frischen Wind in die Bahnhofstrasse In der City kommt es zum grossen Mieterwechsel mit überraschenden Namen. Die Läden werden grösser und edler, die Einkäufe nach Hause geliefert – und beim Essen gibts neue Ideen. Tina Fassbind

Laufkundschaft gibt es immer: Die Zürcher Bahnhofstrasse ist eine begehrte Adresse für den Detailhandel. Foto: Keystone

Es rochiert munter an der Bahnhofstrasse im Zürcher Kreis 1. Wo vor den Sommerferien Zara Home noch Einrichtungsgegenstände verkaufte, ist heute eine Baustelle. Die Mietverträge für das Ladenlokal mit der Hausnummer 70 sind bereits unterzeichnet.

Das Modehaus Grieder hat jüngst seinen Umzug von der Bahnhofstrasse 30 rund 350 Meter nach Süden in das Haus mit der Nummer 3 bekannt gegeben, und an der Bahnhofstrasse 77 ist ein Geschäftshaus mit 810 Quadratmetern Laden- und 920 Quadratmetern Bürofläche in Planung. Das sind nur einige der Neuerungen, die an der bekanntesten Einkaufsstrasse der Stadt anstehen.