Omikron und die kritische Infrastruktur – Wie sich die Regierungen gegen die Omikron-Welle wappnen Mit den explodierenden Fallzahlen von Omikron-Infektionen wächst international die Furcht, die existenzielle Infrastruktur könnte nicht aufrechterhalten werden. Eine Übersicht aus sieben Ländern. Oliver Meiler, Nadia Pantel, Karin Janker, Alexander Mühlauer, Christian Zaschke, Kai Strittmatter, Cathrin Kahlweit

Menschen erhalten in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut kostenlose Covid-19-Testkits für zu Hause. Foto: AFP

Die Omikron-Welle rollt überall und über jede Grenze. Die Sorge wächst, sie könnte zum Tsunami anwachsen, in welchem die Infrastruktur unterginge: wenn zu viele Mitarbeiter systemrelevanter Bereiche ausfallen. Spitäler am Anschlag, Hunderte annullierter Flüge, reduzierter Zugverkehr wie in Grossbritannien, eingeschränkter U-Bahn-Betrieb in New York geben eine Ahnung davon, was passieren könnte. Aber Schreckensszenarien vom Ausfall der Energieversorgung, der Städte in Dunkelheit stürzt und Tausende ohne Heizung frieren lässt, sind bisher Katastrophenfilm-Fantasien. Wie wollen andere Länder verhindern, dass das Virus kritische Infrastruktur lahmlegt?