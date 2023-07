Waldbrände in Europa – Wie sich grosse Feuer wirksam verhindern lassen Auf Rhodos müssen Tausende vor dem Feuer fliehen, auch im Wallis ist der grosse Brand noch nicht überstanden: Das Risiko für Waldbrände steigt. Die Prävention wird immer wichtiger. Martin Läubli

Die EU hat für dieses Jahr ihre Flotte an Flugzeugen und Helikoptern zur Bekämpfung extremer Feuer verstärkt: Ein Löschflugzeug über einem brennenden Wald nahe Athen. Foto: Spyros Bakalis (AFP)

Noch nie sind in Griechenland so viele Menschen vor den Flammen unkontrollierbarer Waldbrände evakuiert worden: Zehntausende auf der Ferieninsel Rhodos, Tausende auf Korfu. Die katastrophalen Feuer in Griechenland stehen möglicherweise für eine weitere ungewöhnliche Saison extremer Waldbrände in Europa.