Aufschwung nach Corona – Wie sich Singapurs Wirtschaft erholt Die Folgen der Pandemie ebben im Stadtstaat Singapur ab. Wichtige Sektoren wie Tourismus und Detailhandel sind aber noch im Rückstand. Wolfgang Gamma

Im Zentrum um den Raffles Place fehlen die Bankangestellten. Sie sind im Homeoffice. Generell läuft Singapurs Wirtschaft aber rund. Foto: Sam Kang Li (Bloomberg)

Das Leben im Stadtstaat ist zurück, zumindest in den Malls entlang der Einkaufsmeile Orchard Street. Abends ist die einkaufsbegeisterte Singapurer Bevölkerung zu Tausenden unterwegs, alle mit Maske. Covid-Restriktionen wurden zwar Ende November gelockert, die Maskentragpflicht jedoch beibehalten. Homeoffice ist vielerorts Pflicht, sodass um die Business Towers am Raffles Place auch an Arbeitstagen wenig Betrieb ist. Zuversichtlich stimmt, dass die letzte Covid-Welle am Abklingen ist und mehr als 90 Prozent der Beschäftigten doppelt geimpft sind.