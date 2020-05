Kontroverse ums Rauchen – Wie sich Tabakkonzerne als Corona-Bekämpfer darstellen Eine französische Studie legt nahe, dass Raucher weniger häufig an Covid-19 erkranken. Tabakkonzerne inszenieren sich daher nun als Krisenbekämpfer, doch die Studie hat grosse Schwächen. Berit Uhlmann

Ob Rauchen vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schützt, ist mehr als fraglich. Foto: Raucher-Vetter

In seiner langen Geschichte hat das Pariser Hôpital Pitié Salpêtrière die Fantasie einiger Literaten beflügelt. Rainer Maria Rilke und der schwedische Schriftsteller Per Olov Enquist beschrieben die Klinik in ihren Werken. In jüngster Zeit nun kamen etliche Covid-Patienten in das Spital; und was Ärzte über sie herausgefunden haben wollen, klingt zunächst auch eher nach einer Fantasterei. «Unsere Ergebnisse legen nahe, dass aktive Raucher vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung geschützt sein könnten», heisst es in einer Studie aus dem Haus.