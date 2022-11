Arbeitgebertagung – Wie sich Unternehmen auf die Generation Z vorbereiten können Am Donnerstag, 17. November, fand die jährliche Arbeitgebertagung der Arbeitgeber Zürcher Unterland (AZU) im Circle am Flughafen Zürich statt. Arbeitgeber Zürcher Unterland

Rund 30 Gäste erhielten einen interessanten Einblick in das Leben der jungen Arbeitnehmenden. Foto: PD

«Selbstverwirklichung, Instagram-Einsamkeit und die Hoffnung auf eine bessere Welt – das zeichnet die Generation Z aus.» Yannick Blättler, Gründer und Geschäftsführer der Firma Neoviso AG, gab den rund 30 Teilnehmenden der Arbeitgebertagung einen kurzen, aber intensiven Einblick in das Leben der jungen Arbeitnehmenden. Blättler zeigte auf, dass die Jahrgänge 1996 bis 2010 auf einem anderen Wohlstandsniveau und in einem stärker technologisierten Umfeld herangewachsen sind als ihre Vorgänger. Im Arbeitsumfeld seien Flexibilität, eine motivierende und verständnisvolle Führung, klare Perspektiven sowie direktes Feedback gefragt. Blättler gab den Gästen konkrete Ratschläge zur Ansprache der jungen Generation auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit sei auf einem Tiefpunkt, der Arbeitsmarkt spiele den jungen Arbeitnehmenden in die Hände. Um sich gegen die Vielzahl an anderen Angeboten und Optionen zu behaupten, sei es wichtig, sichtbar zu werden – und zwar auf den Kanälen, welche von der Zielgruppe frequentiert werden.

Wie besetzt man 42 Vakanzen?

Wie die Rekrutierung in der heutigen Zeit zum Erfolg werden kann, zeigte im Anschluss Silvan Flessati. Der Leiter Recruiting der CoSB AG (Coaching, Selektion, Beratung) wurde von Eberhard Unternehmungen mit der Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden betraut – und sah sich damit nicht weniger als 42 Vakanzen gegenübergestellt. Flessati bestätigte die zuvor diskutierten Erfolgsfaktoren.

Bevor die Veranstaltung in einen angeregten Apéro überging, stellte Heinz Eberhard die Resultate der diesjährigen Herbstumfrage vor. Auf Auftragsseite wurde das laufende Jahr durchweg als gut bis sehr gut bewertet, der Umsatz steige stärker als 2021. Dem kommenden Jahr stehen die Unternehmen allerdings wachsam-kritisch gegenüber: Zwei Drittel rechnen mit einer Stagnation oder Abnahme der Ertragslage, nur 7 Prozent erwarten eine Verbesserung gegenüber 2022. Auch hier wird die schwierige Besetzung offener Stellen als eine der grössten Herausforderungen betrachtet.

