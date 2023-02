Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Wie sicher beherrschen Sie die deutsche Grammatik? Auch die «Klassiker» unter den Aufgaben haben es in sich, etwa Fragen nach Pluralbildung, Vergangenheitsformen … Machen Sie nur drei Fehler, sind Sie phänomenal. Viel Erfolg! Alexandra Kedves

Die Sprache ist so geheimnisvoll wie das schwarze Eis des Melchsees – auf dem trotzdem auch alle Schlittschuh laufen können. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Unlängst haben wir die jüngste deutsche Rechtschreibreform – und die Reformen der Reform – unter die Lupe genommen, nun dagegen wollen wir uns den «Klassikern» zuwenden. Insbesondere konzentrieren wir uns auf grammatische Fragen, die sich nicht in abgehobenen Theorien verlieren (deren gäbe es genug). Dementsprechend orientieren wir uns am alltäglichen Sprachgebrauch, inklusive des einen oder anderen kurzen Seitenblicks auf helvetische Eigenheiten, sowie an Aufgaben, die in verschiedener Form bisweilen auch Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe gestellt werden.

Das grosse Abc: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

Dazu gehören beispielsweise einfachere grammatische Bestimmungsübungen oder die Wahl des richtigen Kasus. Immer wieder gern wird auch die Steigerung von Adjektiven abgefragt, etwa von «nah». Richtig, sie lautet «näher, der nächste». Dass «von Nahem» ebenso wie «von nahem» als korrekte Schreibweise gilt, ist eine weitere Besonderheit aus diesem Wortfeld; «von nah und fern» hingegen wird zwingend kleingeschrieben. Es zeigt sich, dass selbst im Otto-Normalverbraucher-Deutsch unvermutete Schwierigkeiten lauern. Wir wünschen viel Spass mit dem Quiz!

Alexandra Kedves arbeitet als Kulturredaktorin im Ressort Leben. Sie schreibt schwerpunktmässig über Theater sowie über gesellschafts- und bildungspolitische Themen. Studium der Germanistik, Anglistik und Philosophie in Konstanz, Oxford und Freiburg i Br. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.