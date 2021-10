Geldblog: Effizientes Sparen – Wie Sie den Sparbatzen wachsen lassen Martin Spieler sagt, welche drei Aspekte dafür sorgen, dass Kinder oder Enkel später möglichst viel gespart haben. Martin Spieler

Sparschwein und Kinderkonto? Besser nicht! Auf dem Konto gibts derzeit praktisch keinen Zins. Foto: Getty Images

Leider fand ich kaum Informationen für das aktuell für mich interessante Thema: Sparen und Investment für Kinder, egal ob für eigene Kinder, als Tante oder Grossmutter, sodass das Kind zum 18. Geburtstag einen Batzen bekommt. Was gibt es dafür sinnvolle Möglichkeiten? Ein 0815-Konto liefert zu wenig Zins und ein Fondssparplan bei einer Bank scheint mir etwas teuer. Was sehen Sie für Möglichkeiten? Leserfrage von C.O.

Das klassische Kinderkonto bringt tatsächlich wenig – nicht wegen der Gebühren, da die Kontoführung in den meisten Fällen für Kinder kostenlos ist, aber wegen der mickrigen Zinsen. Wenn man auch noch die Teuerung berücksichtigt, bringt das Kindersparkonto unter dem Strich nichts. Mehr Freude machen kann man seinen Kindern, Patenkindern oder Enkeln später, wenn man das für die Kinder Ersparte investiert – idealerweise möglichst systematisch. Dafür eignen sich die von Ihnen erwähnten Fondssparpläne, wie sie heute viele Banken anbieten.